O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, visita hoje, em Carnaxide, o local no qual irá nascer o Centro de Alto Rendimento (CAR) para as modalidades do clube, e terá a companhia do presidente da câmara municipal, Paulo Vistas.O edil de Oeiras, numa entrevista apublicada a 18 de junho, falou pela primeira do nascimento da obra, afirmando que esta irá "ajudar muito Portugal". Vieira também já anunciou a criação de um colégio, que ficará situado nos terrenos próximos do Caixa Futebol Campus, no Seixal. A direção dos dois projetos ficará a cargo de Pedro Mil-Homens, o novo diretor da formação da Luz.Através da conta oficial no Twitter da direção de comunicação, as águias anunciaram a visita de Vieira aos terrenos, mas não deixaram de dar uma ‘bicada’ aos rivais. "Este Centro de Alto Rendimento, em conjunto com a expansão do Caixa Futebol Campus, coloca o Benfica no top dos clubes do Mundo em termos de infraestruturas. O Benfica apresenta trabalho e obra. Os outros, face ao vazio de nada terem para apresentar, continuam a falar de nós."

Autor: Pedro Ponte