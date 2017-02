Aimar e Karagounis, antigos jogadores do Benfica, estiveram no Estádio da Luz para assistir ao jogo com o Borussia Dortmund e encontraram-se com Luís Filipe Vieira, Nuno Gomes e Fernando Santos, como documenta a foto ao lado. No final do jogo, o argentino salientou, a Record, que para o resultado alcançado muito contribuiu o desempenho dos dois compatriotas que estiveram em campo. Afirma, até, que Salvio e Cervi foram decisivos no triunfo.



"O ‘Toto’ penso que foi o melhor jogador em campo e Cervi entrou muito bem no jogo e ajudou muito a equipa a ganhar", frisou o jogador que atuou de águia ao peito entre 2008 e 2013. Após a vitória de ontem, ‘El Mago’ acredita que o Benfica tem todas as hipóteses de seguir em frente na Liga dos Campeões. "O Benfica jogou muito bem, frente a uma grande equipa, mas pode voltar a conseguir um bom resultado na Alemanha", disse.

Karagounis, que jogou nas águias entre 2005 e 2007, esteve na Luz e vibrou com o triunfo dos encarnados, ainda por cima com um golo de um compatriota, Mitroglou, que foi elogiado pelo adversário Sokratis. "Fez um excelente trabalho", assinalou o companheiro de seleção.

Autor: Valter Marques