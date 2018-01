— Richarlison Andrade (@richarlison97) 21 de janeiro de 2018

O Watford anunciou a demissão de Marco Silva ao final da manhã de domingo e Richarlison não demorou muito tempo a reagir através das redes sociais. O jovem brasileiro escolheu um emoji para dar expressão ao que sentia e o boneco foi o suficiente para várias 'chamadas de atenção' de adeptos dos hornets em resposta ao post.O problema será a própria 'expressão' do boneco, que mostra irritação. Richarlison, contratado ao Fluminense no verão, só não foi titular no primeiro jogo do Watford na Premier League, onde entrou aos 49' para o lugar do lesionado Roberto Pereyra, o que diz bem da confiança que o treinador português tinha na qualidade e capacidade do avançado de 20 anos.O Watford rescindiu contrato com Marco Silva depois da derrota em casa do Leicester, o último de uma série de resultados menos conseguidos na Premier League, com a administração dos hornets a salientar a influência negativa que teve o interesse do Everton no técnico, após a saída de Ronald Koeman no final de outubro do ao passado.