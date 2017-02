Continuar a ler

Mediante estes dados, as águias ainda estão em condições de repetir ou até melhorar o registo da temporada transata, mas para o fazerem, no máximo, só podem consentir um empate até à jornada 34. Este desafio não é acessível, pois os encarnados ainda terão de medir forças com os rivais diretos.



Apesar da missão não se afigurar nada fácil, os responsáveis encarnados podem sempre apontar o final da temporada transata como exemplo. Após a derrota em casa com FC Porto, o Benfica alcançou uma série de 12 triunfos consecutivos que lhe permitiu terminar a época a festejar no Marquês. Qualquer deslize teria sido fatal pois, após a derrota no dérbi de Alvalade, o Sporting também não voltou a ceder pontos.

O Benfica conquistou o tricampeonato ao somar 88 pontos, uma pontuação que reflete as quatro derrotas e um único empate que a equipa equipa registou ao longo das 34 jornadas.Este ano, com a segunda volta praticamente no início, o conjunto orientado por Rui Vitória já desperdiçou 12 pontos resultantes das derrotas com Marítimo e V. Setúbal, e os empates com Boavista, FC Porto e novamente o V. Setúbal, que havia empatado na Luz na primeira volta.