As bilheteiras do Estádio da Luz têm ainda disponíveis dois mil bilhetes para o encontro desta segunda-feira, no Estádio do Bonfim, entre Benfica e V. Setúbal.



O preço dos ingressos variam entre os 12 e os 15 euros e os responsáveis encarnados têm a expetativa que possam ser vendidos no período da manhã, já que os mesmos deixam de ser comercializados a partir das 15 horas.





Continuar a ler

Os adeptos da margem sul do rio Tejo também podem adquirir os bilhetes na casa do Benfica de Setúbal. Os adeptos da margem sul do rio Tejo também podem adquirir os bilhetes na casa do Benfica de Setúbal.





Autor: Vanda Cipriano