Alan Benítez passou apenas um ano em Portugal, apenas jogou pela equipa B do Benfica, mas o tempo que cumpriu no emblema encarnado serviu para lhe deixar boas recordações. De tal forma que, à imprensa do seu país, admitiu que gostava de voltar ao clube da Luz."Tive uma experiência muito boa no Benfica. Gostava de voltar. Joguei nas reservas", disse o defesa direito, de 23 anos, em declarações ao jornal paraguaio 'Ultima Hora'.

Autor: Fábio Lima