Alberto Bastos Lopes, antigo central do Benfica, avaliou assim Rúben Dias."As últimas exibições agradaram, com consistência técnico-tática, e só precisa de corrigir a abordagem no um contra um, em que é um pouco precipitado, pela inexperiência. Tem todas as condições para ser o parceiro de Luisão e o central que complementa o quarteto defensivo", disse a