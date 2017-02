Continuar a ler

"Foi um tempo muito bom no Benfica ao lado dele. Sempre me apoiou muito. Fizemos grandes jogos, batemos recordes e o Benfica já estava há alguns anos sem ganhar. Apoiou-me muito. Quando cheguei, tinha partido a perna e ele apoiou-me muito. Fui forte, superei, e ele participou de tudo isso, dando sempre conselhos e ajudando, dentro e fora do campo. É um irmão para mim e um enorme profissional", sublinha o brasileiro.Depois de ter saído da Luz, Alcides rumou ao PSV Eindhoven, passando depois por Dnipro, Náutico, Ferroviária (duas vezes), Atlético Paranaense e Criciúma. Hoje, defende a modesta Matonense."Estou bem. No ano passado, tive uma lesão grave, mas superei. Estava na Ferroviária, e agora estou na Matonense. Estou em óptima forma, apesar da idade (31 anos), e pretendo jogar por mais uns quatro anos. Tenho essa vontade e condição para isso. Ainda quero ganhar títulos", vinca.Veja a