A SAD encarnada negoceia com o V. Guimarães a transferência de Alex Pinto, lateral-direito de 18 anos. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o negócio não está ainda fechado, mas as partes estão confiantes de que irá chegar a bom porto nos próximos dias. Luís Filipe Vieira e seus pares procuram agilizar a contratação, para depois então negociarem o contrato com o jogador, que nunca será inferior a cinco anos. A ideia da águia é assegurar desde já mais um talento para uma posição que no final da época irá, tudo indica, ficar amputada de Nélson Semedo. Pedro Pereira já está entretanto a crescer, com Buta e Simón Ramírez também a fermentarem no Seixal.