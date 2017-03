Alex Pinto continua a merecer especial atenção por parte da SAD do Benfica, mas não existe qualquer acordo assinado com o jovem jogador que, conforme Record noticiou, também é alvo, entre outros clubes, do Sporting, que até já estabeleceu contactos com a direção do V. Guimarães.

O lateral-direito, de 18 anos, é um jovem que se tem vindo a destacar no clube vimaranense, ao serviço do qual leva 23 jogos na presente temporada. Para colmatar uma previsível transferência de Nélson Semedo no final da temporada, a SAD encarnada já assegurou o regresso de Pedro Pereira, mas o defesa tem o perfil desejado para terminar a respetiva evolução no Seixal.

