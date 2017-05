O Benfica não está preocupado com a aliança tornada pública entre os rivais FC Porto e Sporting. Esta é, pelo menos, a ideia transmitida por Luís Filipe Vieira."Não nos preocupamos com o que os outros fazem. Mesmo quando as coisas não correm bem, nunca encontrámos lamentações de nada. Mesmo quando tivemos uma grande deceção e perdemos tudo. Tivemos a capacidade de fechar-nos e chegámos rapidamente à conclusão de que havia erros a corrigir. Não foi preciso mudar de treinador. Não há preocupação de pensar em A, B ou C", frisou, dando como exemplo a história do papel de Luisão divulgada por Record: "Foi uma surpresa quando ele apareceu no balneário e disse: ‘Vou-lhe devolver o papel que me deu.’ Esse papel foi feito após a derrota com o Marítimo. Fechámo-nos no balneário e falámos todos. Soubemos dizer que era preciso concentrar rumo ao objetivo e assim foi."

Autor: Filipe Pedras