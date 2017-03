Continuar a ler

Em vésperas do encontro com o Paços de Ferreira e com o líder das águias em silêncio, face à decisão do TAD, Almeida Lima reforçou os alertas. "Num tempo em que importa o presente e o futuro, desenganem-se aqueles que pensam num regresso ao passado. Um passado de apitos, pressões e afins, incompatíveis com os dias de hoje."Para os encarnados, tem-se assistido "diariamente a pressões de diversos de tipos, desde invasões a centros de treinos de árbitros, a ameaças nas redes [sociais], declarações públicas para que não mostrem cartões amarelos a jogadores em vésperas de defrontarem o Benfica". O dirigente observou: "Nestes últimos dias, [chegou-se] ao cúmulo de um responsável insinuar e exigir a necessidade de o nosso craque ser impedido de jogar o clássico que se aproxima."Almeida Lima continuou a visar o FC Porto, sem nunca mencionar o nome do clube da Invicta: "O acumular de loucuras de investimento, de sucessivo prejuízo e insucesso desportivo não pode justificar tanto desespero. Quem é grande já não depende de um qualquer resultado circunstancial."Voltando a repudiar o castigo aplicado a Vieira, face a outras situações que, em seu entender, "descredibilizam a indústria do futebol", usou da ironia: "Estamos no oeste, mas não no faroeste."Na reta final da temporada, o vice-presidente das águias disse que as atenções das águias estão centradas, "mais do que nunca", na conquista do "histórico tetra", da Taça de Portugal das modalidades e contou que na partida com o Belenenses foi atingida a fasquia de 1 milhão de espectadores no estádio.