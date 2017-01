Rui Vitória deverá amanhã proceder a algumas alterações no onze inicial, de olho na gestão do esforço de vários elementos mais desgastados. Na baliza, tudo indica que Júlio César recupere a titularidade, enquanto na defesa Jardel tem via aberta para o retorno ao eixo.Yuri Ribeiro – ou o recuperado Eliseu – poderão fazer descansar Nélson Semedo, derivando neste caso André Almeida para o flanco direito. Já no meio-campo, André Horta pisca o olho ao regresso à titularidade que não mais agarrou depois da lesão contra o Nápoles, enquanto as alas também poderão conhecer mexidas – figura ante o Boavista, Cervi aponta ao onze, tal como Zivkovic, em bom plano frente aos axadrezados.