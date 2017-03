Continuar a ler

Contactado por Record, Patrick Morais de Carvalho afirmou que a ligação dos juniores aos encarnados é de conhecimento geral e que estes só vieram para o Belenenses "ajudar na 2ª fase". "É sabido que são do Benfica e vão voltar à Luz no fim da época", esclareceu o presidente dos azuis. Os nomes que vieram a público como sendo pretendidos pela SAD não foram sugeridos pelo clube, que vê esta atitude como provocatória. "O que fizeram foi só para desestabilizar. É uma canalhice", frisou.



O Belenenses anunciou recentemente a contratação a título definitivo de quatro jogadores provenientes do Benfica. "O Clube de Futebol ‘Os Belenenses’ informa que chegou a acordo com Luca Van der Gaag, Aires Sousa, Nuno Santos e João Oliveira, todos ex-Benfica, para reforçar a título definitivo as suas equipas de futebol de formação", lia-se na nota publicada no site oficial dos azuis e divulgada também na página de Facebook.O problema é que três desses jogadores (Nuno Santos, Aires Sousa e João Oliveira) estão vinculados às águias, tendo contrato profissional assinado. Perante este cenário, a SAD não pode negociar os jovens com o Belenenses conforme pretendia, tendo de o fazer através do clube da Luz.

