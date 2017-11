Vjekoslav Lokica treinou Krovinovic no ano em que o médio, apenas com 18 anos, se fixou na primeira equipa do NK Zagreb. A, o treinador, de 52 anos, recorda o momento em que viu aquele jovem jogador em ação pela primeira vez. "No primeiro treino dessa temporada tinha apenas 13 ou 14 jogadores e ele era um deles. O clube estava muito mal, pois tinha descido de divisão. A verdade é que quando ele começou a jogar... foi amor à primeira vista. É impressionante! Ele adora futebol e é um jogador que permite que o treinador faça o que quiser com ele em campo", disse-nos Lokica, sublinhando a importância que o camisola 20 das águias ganhou naquela equipa do NK Zagreb: "Marcou oito golos na primeira temporada e conseguiu quase 10 assistências. Posso afirmar que era a minha mão dentro de campo." Elogiando as qualidades de Krovinovic, Lokica lembra que o médio pode jogar a 8 mas também a 10, jogando atrás do ponta-de-lança num 4x2x3x1.