A saída Mile Svilar para o Benfica continua a dar que falar na Bélgica. Agora, foi o diretor desportivo do Anderlecht, Herman Van Holsbeeck a revelar a discussão que teve com o jovem guardião antes da saída definitiva dele para a Luz.

"Lembro-me de uma conversa que tive com Svilar na qual ele exigia saber se iria ser titular. Liguei para Weiler [René, o treinador] e Svilar perguntou-lhe 'Sou o número 1?'", contou Herman Van Holsbeeck, no programa de televisão Extra Time.

A resposta do técnico suíço foi clara. "Este ano não serás o número 1, mas conto lançar-te em jogos de taça. Mas o Waasland-Beveren está à procura de um guarda-redes e lá podes fazer todos os jogos. Acredito que no próximo ano serás o primeiro guarda-redes do Anderlecht", explicou Weiler ao jovem, então com 17 anos.

Mas Svilar não gostou. "Eu? Para o Waasland-Beveren?!", questionou, como revelou van Holsbeeck. O treinador desligou e foi aí que o diretor-desportivo explodiu. "Tive que lhe dizer 'Mas quem é que tu pensas que és? Achas que és melhor do que Courtois ou Neuer?' E ele disse-me que não voltaria ao clube", revelou o diretor-desportivo.

"No dia seguinte, ele já tinha levado os equipamentos e não apareceu no treino. Tivemos sorte em vendê-lo para o Benfica por 2,5 milhões de euros, porque se ele recorresse à lei 78, teriam sido só 500 mil euros", acrescentou o dirigente.

A situação de Svilar, que assinou pelo Benfica depois de fazer 18 anos, em agosto, serviu como lição no Anderlecht. "Damos muito dinheiro aos pais e o que fazem eles? Não apenas aos miúdos, também aos pais. E acontecem coisas como a de Svilar, que está connosco desde os 12 anos", criticou.