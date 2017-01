André Almeida fez na última quarta-feira, contra o Leixões, o seu primeiro golo pela equipa principal do Benfica em jogos oficiais. Nos festejos do tiro certeiro, a equipa reuniu-se em torno do polivalente lateral-esquerdo, e o internacional português diz ter ficado com uma enorme... dor de cabeça."Dever cumprido! Primeiro golo com esta grande camisola: Check ? Obrigado pela dor de cabeça malta", partilhou o jogador, nas redes sociais.

Autor: Filipe Pedras