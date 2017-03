"É um jogador fantástico, que conhece o jogo nas variadíssimas posições e que qualquer treinador gosta de ter. É um ‘apaga-fogos’ de grande qualidade" – as palavras são de Rui Vitória, no final do último jogo com o Feirense, e justificam-se não só pelo facto de o internacional português ter cumprido sem problemas as funções normalmente atribuídas a Nélson Semedo, mas também por ter ajudado a equipa a construir jogo. De facto, segundo os dados da InStat, Almeida foi mesmo a peça encarnada que mais passes construtivos realizou (67, 51 dos quais acertados), superando os 54 do segundo melhor neste índice: Pizzi, com 54.Para além disso, o polivalente jogador foi ainda quem mais recuperações de bola fez (9) na vitória dos tricampeões nacionais em Santa Maria da Feira.