Cumprido o segundo e último jogo de castigo na Champions (contra o Man. United, em Old Trafford), André Almeida deverá regressar este domingo à titularidade na lateral-direita, recuperando o posto que, diga-se, já vinha sendo seu até à expulsão em Basileia.Sem nunca se referir diretamente ao nome do camisola 34, Rui Vitória acabou por confirmar indiretamente que o internacional português será uma das armas para tentar estancar a velocidade que o V. Guimarães apresenta nas alas, com Heldon entre os destaques. "Temos de ter jogadores que percebem muito bem esta dinâmica de levar a bola rapidamente de área a área e tenham a capacidade de anulá-la à nascença. E por isso precisamos de jogadores concentrados para que a bola não se perca facilmente", esclareceu o técnico.A ter de fazer oito dos dez jogos que restam até final do ano para garantir continuidade na Luz, Douglas perde assim uma oportunidade para ‘pontuar’, mas poderá sempre saltar do banco.

Autores: Filipe Pedras e João Soares Ribeiro