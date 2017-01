Continuar a ler

Depois dos três golos encaixados diante do Boavista, o Benfica sofreu hoje mais dois diante do Leixões. Um cenário que não agrada a André Almeida mas que o lateral compreende: "Tentámos sempre manter a baliza a zero mas temos de dar mérito ao adversário. Foi um digno vencido. Não foi por acaso que chegou até aqui.""O Jamor é um dos nossos objetivo mas temos um adversário complicado pela frente, o Estoril. Está a fazer um bom percurso e chegou aqui com mérito. Vamos fazer tudo para voltar ao Jamor", finalizou.