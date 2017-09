Continuar a ler

O círculo feito pela equipa no relvado no fim do jogo: "É uma coisa que também fazemos no balneário e quisemos transportar para dentro do campo. É o que nos une e nos tem mantido sempre vivos e fortes ao longo destes anos, e é assim que vamos continuar."



Jogo com o Basileia para a Liga dos Campeões: "Nisso vamos pensar amanhã. A equipa tem trabalhado sempre forte, independentemente de o resultado algumas vezes não nos sorrir. Temos trabalho nos limites e está à vista de todos que a equipa continua sempre em busca das vitórias."

À BTV, André Almeida considerou que o Benfica foi um justo vencedor do encontro com o P. Ferreira (2-0) , referente à 7.ª jornada da Liga NOS."Um jogo bem conseguido. Tivemos várias oportunidades, estivemos quase sempre por cima do jogo e a equipa está de parabéns, porque era este o objetivo, os três pontos, e conseguimos."