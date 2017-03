Eleito como o melhor jogador em campo diante do Belenenses - num triunfo por 4-0 -, o lateral André Almeida, que esta segunda-feira foi chamado à titularidade para o lugar de Nélson Semedo, mostrou-se feliz pela distinção e aproveitou para explicar por que não celebrou o tento que marcou esta noite.

André Almeida aproveita erro de Miguel Rosa e abre o marcador

"É um prémio importante, mas mais importante foram os 3 pontos e continuar na frente. Não festejei pois quis repeitar um clube que me deu muito e não o farei no futuro. Quando marquei quis ir festejar mas deu-me o click e parei", recordou, em conversa com a BTV.





Quanto ao jogo, Almeida enalteceu a atuação coletiva e aproveitou para agradecer o apoio do público. "Acho que foi um bom jogo por parte da equipa, tivemos vários ocasiões e jogámos bem. Foi importante o apoio do público que nos ajudou muito numa vitória dilatada. Eles que encham os estádios até ao final da época, com o Feirense foi complicado e hoje também o foi", analisou.

Autor: João Soares Ribeiro