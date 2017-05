Continuar a ler

O defesa abordou ainda o facto de ter marcado esta temporada pela primeira vez de águia ao peito: "Foi importante ter virado essa página, não andava muito para aí virado. A maneira como o golo foi festejado pelos meus companheiros foi importante para mim".



Por fim, o jogador afirmou que este não será o último tetra do Benfica: "Estava a pensar como é possivel um clube tão grande como este nunca ter sido tetra. Certamente não seremos os únicos, mas estou muito contente por termos sido os primeiros".

André Almeida admitiu que só agora está a ter uma ideia autêntica do feito atingido pelo Benfica, clube que conquistou o primeiro tetracampeonato da sua história."Ao início vivi com mesma euforia dos outros anos. Quando cheguei a casa vi as imagens com calma e consegui sentir melhor, porque este é o 114.º ano do Benfica e fazer algo que nunca foi feito é um peso e uma responsabilidade a partir de agora. Fico muito contente por pertencer a esta equipa e poder desfrutar deste momento com eles", referiu o jogador à BTV, à entrada para o jantar comemorativo do 36.º título, no Palácio de Xabregas.

Autor: Luís Miroto Simões