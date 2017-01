André Almeida tem sido o habitual titular a lateral-esquerdo, mas está perto de voltar a ter concorrência, com o fim do calvário de Eliseu. O defesa está na fase final de recuperação da lesão que o mantém afastado dos relvados desde o final de novembro e prepara-se para reentrar nas contas de Rui Vitória e na luta pela titularidade. Tal poderá mesmo verificar-se já no sábado, na receção ao Boavista, tendo em conta que o internacional português já trabalha sem limitações e procura, apenas, recuperar os melhores índices físicos.Com Grimaldo também de fora, André Almeida tem tido entrada direta no onze das águias. Durante este período foi apenas rendido no lugar pelo jovem Yuri Ribeiro: frente ao Real, na Taça de Portugal, e com o Vizela, na Taça CTT. Agora, a luta pela titularidade reacende-se com o regresso de Eliseu à competição.