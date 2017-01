Continuar a ler

Com o apuramento para a final-four da Taça CTT garantido, o lateral sublinhou o foco das águias em todas as provas: "Tanto neste como no outro jogo o Benfica teve a lição bem estudada e colocou em campo o que trabalhou durante a semana. E isso tornou as coisas mais fáceis. O Benfica leva todas as competições muito a sério. Nesta casa trabalhamos sempre para vencer, seja o jogo amigável ou a sério. Esta é uma competição que vamos tentar vencer também."



André Almeida destacou a superioridade do Benfica sobre o V. Guimarães nas duas partidas entre as duas equipas, no sábado e esta terça-feira, que terminaram sempre com um triunfo das águias."O Benfica está de parabéns. Diante de um adversário difícil, num estádio complicado. Fizemos bem o trabalho de casa, soubemos o que tínhamos a fazer. Penso que nos dois jogos não houve dúvidas quanto ao vencedor. O Vitória foi um digno vencido, lutou sempre, mas o Benfica foi melhor", disse, em declarações à RTP1.

Autor: Fábio Lima