Com o Borussia Dortmund, Rui Vitória deve apostar num reforço do meio-campo de forma a tentar equilibrar as forças neste sector pois, no jogo em Lisboa, os alemães superiorizaram-se tendo terminado com uma clara vantagem na posse de bola (65% contra 35% das águias).

Confirmando-se este cenário, o treinador poderá apostar em André Almeida ou Filipe Augusto, médios com características distintas. Caso aposte no brasileiro, Vitória poderá assegurar um onze mais ofensivo, uma vez que, tal como Pizzi, o reforço de inverno das águias poderá ser mais eficaz no apoio direto a Mitroglou. O português, por seu lado, garante mais coesão defensiva.

Continuar a ler