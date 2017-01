Foram precisos 148 jogos e cinco anos exatos (a estreia foi a 18 de janeiro de 2012) para que André Almeida marcasse o primeiro golo oficial com a camisola do Benfica. O lateral dos encarnados apontou o 2-0 na partida com o Leixões, num lance em que, aparentemente, até tentou... cruzar.

Rodeado por toda a equipa nos festejos, o internacional português ainda conseguiu fazer alguns gestos como se estivesse a espantar os espíritos. Para trás ficou uma maldição que o fazia dizer, entre amigos, que iria bater o recorde de Mascherano, que já soma 304 jogos pelo Barcelona sem fazer o gosto ao pé.

Almeida, de 26 anos, soma um total de seis golos em toda a carreira como sénior. Antes deste, tinha feito três pelo Belenenses, um pela União de Leiria e outro pelo Benfica B.

Autor: Sérgio Krithinas