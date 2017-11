Continuar a ler

AF – É isso mesmo. Sem qualquer dúvida. Tem uma personalidade muito forte e nós, jogadores, guiamo-nos muito por ele, porque sabemos que ele percebe o jogo e tenta sempre ajudar os companheiros. Todos confiam muito nele. O Rúben Dias é um líder nato.AF – A verdade é que custou. Apesar de não ser italiano, sofri como um italiano. O Buffon merecia despedir-se com uma presença no Mundial.AF – Ederson e o Oblak. Tive oportunidade de vê-los de perto a treinarem-se diariamente. Depois o Neuer, que marcou o jogo pela sua diferença. Cada vez mais esse tipo de jogo é o que é pedido a um guarda-redes. Tem de ser bom entre os postes, mas dar algo mais à equipa.AF – Sim, é esse tipo de jogo que gosto de fazer. Não gosto de estar dentro da baliza. Gosto de participar, de estar sempre a ler o jogo. Em cada momento tenho de tomar uma decisão.AF – Isso mesmo. Foi o modelo que me foi passado desde muito novo e que eu adotei. Vou mudando algumas coisas com a vivência, com a experiência, mas a base do meu jogar é o modelo de decisão, que todos os guarda-redes no Benfica praticam.AF – Foi um orgulho muito grande, porque a Seleção Nacional é algo que tenho sempre nos meus objetivos. Nos primeiros jogos, acabei por não ser chamado, mas nesta convocatória já fui e foi uma grande alegria, tanto para mim como para a minha família. Estar no lote dos 23 que podem representar o país é sempre um motivo de orgulho. É sinal que as coisas estão a correr bem, tanto a nível pessoal como coletivo.AF – É outro dos meus sonhos e objetivos. Nunca tive em nenhuma competição pela Seleção Nacional.