André Horta regressou ontem à competição, quase dois meses depois do seu último contributo – a 18 de janeiro, entrou ao intervalo da receção ao Leixões, nos quartos-de-final da Taça de Portugal. O retorno do jovem formado no Seixal não passou indiferente nas bancadas e foi grande o aplauso ao médio, de 20 anos. Desta feita, entrou para o lugar de Pizzi, ao minuto 85, e fez depois questão de assinalar a felicidade pela vitória nas redes sociais.

"Na nossa casa, mais uma vitória à Benfica", sublinhou o camisola 8, que desde o referido embate com o Leixões só tinha ficado três jogos no banco de suplentes.

Continuar a ler