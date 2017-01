André Horta dificilmente será opção para o encontro de amanhã, no estádio do Bonfim, falhando, desta forma, o regresso a uma casa que conhece bem. O médio, de 20 anos, debate-se com um traumatismo na grelha costal, que o impediu de dar o seu contributo à equipa na partida com o Moreirense, da meia-final da Taça CTT, e pelo que foi possível apurar ainda não está em condições de integrar a convocatória.

O jogador tem trabalhado de forma condicionada e vem realizando tratamentos, de forma a iniciar os treinos sem limitações rapidamente. Mas isso ainda não acontece, o que afasta o futebolista das opções de Rui Vitória para este importante jogo.

O centrocampista representou o V. Setúbal durante quatro anos. Chegou em 2012 ao Bonfim para integrar os juvenis do emblema sadino, depois de ter sido dispensado do Benfica. As boas prestações despertaram o interesse do Benfica e o jogador não hesitou em regressar àquele que é – nunca o escondeu – o clube do coração. De qualquer forma, Horta tem um natural e especial carinho pelo V. Setúbal. Hoje deverá marcar presença nas bancadas do Bonfim.

Autores: Nuno Martins e Valter Marques