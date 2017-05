André Horta mostrou-se radiante com a festa dos benfiquistas na Praça do Município. O médio fez questão de agradecer aos adeptos pelo apoio."É incrível, está aos olhos de toda a gente. Os nossos adeptos são sem dúvida os melhores do Mundo. Às vezes não interessa só quem está lá dentro, quem está de fora também faz a diferença. Os adeptos têm este carinho e é muito difícil ficar indiferente", referiu o jogador à BTV.O jogador recordou depois os tempos em que também ele era adepto e saudava os jogadores que vinham à varanda da Câmara Municipal de Lisboa mostrar as conquistas: "Noutros anos acabava sempre por estar lá em baixo a festejar. Este ano estou cá em cima, trabalhei para isso".

Autor: Luís Miroto Simões