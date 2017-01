Através das redes sociais, o médio benfiquista André Horta partilhou uma foto ao lado do futsalista Ricardinho, apelidando o craque do Inter Movistar de "ídolo, mágico, melhor do mundo". "O concretizar de um sonho! Incrível a humildade deste senhor, és grande", acrescentou o jovem médio do Benfica.

Autor: Fábio Lima