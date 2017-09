André Moreira foi esta quinta-feira pela primeira vez titular e logo diante do Benfica, equipa que esteve perto de reforçar durante o mercado de verão, tendo inclusivamente feito exames médicos na Luz. Porém, a transferência acabou por não avançar e o guarda-redes rumou ao Sp. Braga, onde garante estar satisfeito."Jogo especial? Sim, acima de tudo porque voltei a jogar e a sentir-me bem. Não foi tanto pelo Benfica. Sobre essa possível transferência não vale a pena falar muito... São coisas que podem acontecer no mundo do futebol, que já nos habituou a coisas que não são fáceis de explicar. O que interessa é que estou bem no Sp. Braga", referiu o guarda-redes, de 21 anos, tecendo ainda considerações sobre o empate registado na Luz (1-1)."A equipa fez um jogo muito positivo. Claro que tentei contribuir, neste momento é o primeiro jogo que faço e penso que não estive mal. Certamente irei ter mais oportunidades e também irei trabalhar para as ter", concluiu.

Autor: Ricardo Granada