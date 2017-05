André Moreira ganha força para suceder a Ederson na baliza do Benfica. O guarda-redes português, de 21 anos, há muito que está na cogitação da SAD, tal como Record já tinha avançado em março, e os responsáveis encarnados já mostraram a Jorge Mendes vontade de contar com o jogador para a próxima temporada. André Moreira agrada a dirigentes e equipa técnica das águias.

Terceiro guarda-redes do Atlético Madrid, onde chegou em 2014/15, Moreira quer sair e já tem a garantia de que isso acontecerá. O jovem quer jogar com regularidade, o que não acontece em Espanha, onde Oblak e Moyà estão à frente na hierarquia.

Continuar a ler

Os responsáveis pela águia reconhecem grande valor a André Moreira e capacidades para lutar com Júlio César, mas a última palavra pertence a Jorge Mendes, que gere a carreira do jogador e decidirá qual dos vários clubes que já se aproximaram serve melhor os interesses deste.

Aqui convém não esquecer Joel Pereira, também representado pela Gestifute. O guarda-redes do Manchester United, de 20 anos, tem contrato por mais uma época, mas também quer jogar e dá preferência a um clube com projeção europeia. Já recusou a primeira abordagem para renovar com os red devils e é opção se André Moreira falhar. Tanto Joel Pereira como André Moreira correspondem ao perfil traçado para a baliza, de um jovem com valor e que se valorize. Mendes tem palavra importante no futuro dos dois.

City aperta cerco a Ederson

Luís Filipe Vieira intensifica, agora, negócios que já começaram há algum tempo, sobretudo no que respeita a saídas, onde pretende ultrapassar a fasquia dos 60 milhões de euros. Vieira esteve nos últimos dias em Inglaterra e no Mónaco e esta viagem serviu para dar mais uns passos em relação a vendas. Ederson pode mesmo ser o primeiro jogador a sair do Benfica, sabendo-se que o Manchester City há muito que tem o jogador reservado. Vieira vai vender abaixo da cláusula, mas este poderá ser o primeiro encaixe milionário após o final da época.



Vitória prefere jovem para 3.º guarda-redes...



O Benfica vai preparando a próxima época a todo o vapor e, no que diz respeito à baliza, só falta acertar agulhas pelo perfil do terceiro guarda-redes. Ao que Record apurou, Rui Vitória dá preferência a um jovem, de preferência português e com ligação aos escalões de formação do clube. No entanto, este desenho não está totalmente assente na Luz. A única ‘determinação’ da SAD é a não interferência com a listagem de inscrições a enviar para a UEFA, uma vez que existem quotas a cumprir. No mínimo, oito atletas terão de ser "formados localmente", e não menos de quatro podem ser "formados no país". E com a baliza, a SAD não aponta a ter de ‘queimar’ vagas de outras posições.



... e regresso de Moreira já foi falado na Luz



Apesar de Rui Vitória dar preferência a ter como terceiro guarda-redes um jovem, na Luz está ainda em análise a possibilidade de Paulo Lopes vir a ser rendido por um elemento de perfil semelhante, isto é, português, experiente e com passado no clube. Neste mesmo sentido, o nome de Moreira já foi abordado entre os responsáveis benfiquistas. Aos 35 anos, o guarda-redes tem mais um ano de contrato com o Estoril e a SAD dos tetracampeões não coloca para já de parte a possibilidade de vir a reintegrá-lo nos quadros. Moreira deixou o Benfica há meia dúzia de anos, rumando na altura para o Swansea. Seguiram-se Omonia (Chipre), Olhanense e Estoril.



Júlio César garantido no plantel



No que diz respeito a guarda-redes, uma presença assegurada é a de Júlio César que tem contrato válido com o Benfica por mais uma temporada, e vai cumpri-lo.



Há três anos na Luz, o internacional canarinho e a sua família estão totalmente integrados na comunidade portuguesa. No passado sábado, quando o Benfica assegurou a conquista do tetracampeonato, o jogador fez questão de revelar-se satisfeito.



Relegado para a condição de suplente com a afirmação de Ederson, o guardião já desvalorizou a situação, e assinalou que uma das suas principais funções no Benfica é contribuir para o "sucesso do grupo".



Já com 37 anos, o brasileiro tem sido uma figura muito importante no balneário e revelou-se fundamental na evolução registada pelo seu compatriota que, entretanto, já começou a ser chamado ao escrete. Ederson já reconheceu a importância do camisola 12 no seu sucesso, e os responsáveis encarnados esperam que esta situação se repita com os jovens guarda-redes que trabalham no centro de estágio do Seixal.



Com 32 títulos no currículo, o sul-americano é um dos jogadores que marca a diferença no balneário, e este é um trunfo que a equipa técnica de Rui Vitória pretende continuar a explorar.



NÚMEROS



1 jogo oficial de André Moreira na presente temporada e, no caso, ao serviço da Seleção de sub-21. O guarda-redes foi titular na deslocação ao Liechtenstein, de apuramento para o Europeu da categoria



12 golos sofridos no campeonato por Ederson. Entre os guarda-redes mais utilizados na Liga, Ederson é o menos batido. Sofreu menos quatro do que o rival portista Casillas (2.º da lista, com 16) e menos 22 que, por exemplo, Rui Patrício (Sporting, 34)