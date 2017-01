O jornalista espanhol Javier Matallanas, do 'AS', revelou esta terça-feira, em declarações à SportTV, que André Moreira deverá reforçar o Benfica na próxima temporada. De acordo com este jornalista, a transferência está "quase feita" e, "se não houver nenhum contratempo", irá reforçar os encarnados em 2017/18.Segundo Matallanas, Luís Filipe Vieira terá estado esta noite em Madrid a fechar a operação, isto depois de ter estado em Inglaterra a concluir a transferência de Hélder Costa e, possivelmente, a de Victor Lindelöf para o Manchester United, mas apenas no verão.

Autor: Fábio Lima