O Benfica comemora hoje o seu 114º aniversário, num dia que será assinalado com várias iniciativas com reprodução exclusiva nos órgãos do clube, em particular a BTV. Serão levadas a cabo várias ações incluindo todas as modalidades do emblema da Luz, sendo que o ponto alto ficará marcado numa iniciativa a decorrer no Caixa Futebol Campus e que terá mais ligação ao futebol, já com a presença do presidente benfiquista, Luís Filipe Vieira. À margem, têm ainda lugar os habituais convívios entre todos os funcionários do clube, mas estes em atos sem divulgação.Entretanto, hoje à tarde será também divulgado o relatório oficial com os resultados financeiros do primeiro semestre desta época, com direito a maior detalhe do administrador executivo da SAD, Domingos Soares de Oliveira, e ainda o diretor financeiro, Miguel Moreira.