AS - Desculpe mas não me vou meter na casa dos outros. Não admito que o façam em relação ao Sp. Braga, não o farei também. O que sei é que o Rafa é um enorme jogador, dos melhores que já tivemos neste clube e dos melhores que temos no futebol português, aliás, se assim não fosse não tínhamos tido Benfica, FC Porto e Sporting a tentar contratá-lo. Sem saber o que se passa na casa dos outros, sei, porque trabalhámos com ele três anos, que o Rafa tem tudo para ser um jogador de primeiríssimo nível. E vai muito a tempo disso, não tenho a menor dúvida.

Autores: Jorge Barbosa e Vítor Pinto