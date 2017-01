Continuar a ler

"É difícil fazer melhor, tendo em consideração os recursos que o Benfica deixou de ter durante algum período. É um momento de reflexão, positivo, e que cria a esperança e a convicção de que é possível repetir uma segunda volta a este nível", afirmou.No entender de António Simões, o Benfica apresenta-se "mais coerente, mais confiante e mais constante" do que a concorrência."O tempo encarrega-se sempre de consolidar uma ideia. Este ano é muito mais visível o conceito de Rui Vitória do que no ano passado. Não há razão nenhuma para não continuar. Parece-me que a equipa está melhor este ano do que no ano passado", frisou.Já o estatuto de favoritismo na corrida pelo título é relativizado pela velha glória dos encarnados."O Benfica está em primeiro e tem mais possibilidades de ganhar, mas o futebol é tão cruel que quando se fala em favorito vê-se na semana seguinte que já não é bem assim. Ninguém ganha um título antes de acabar", alerta, acrescentando: "Nada é seguro no futebol, tudo é efémero".Confrontado com a oposição de leões e dragões, António Simões admite que não consegue "ter uma opinião muito concreta porque os resultados têm oscilado" entre os rivais."Para ambos, há um grande desafio, que é apanharem o Benfica. Mas desafio melhor tem o Benfica: olhar para si próprio e ter a humildade de saber que os campeonatos só se ganham no fim", explicou.O fim da primeira volta da Liga NOS coincide também com a reabertura do mercado de transferências, mas o antigo futebolista confessa não ver necessidade de avançar para contratações caso não se verifiquem saídas. "Ainda não se sabe quem saiu. Se sair alguém, há que repor", concluiu.O Benfica fechou a primeira volta do campeonato no primeiro lugar, com 42 pontos, em 17 jornadas, mais dois do que os conquistados em igual período da época passada, que culminou com a conquista do tricampeonato com uma pontuação recorde de 88 pontos.