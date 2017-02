Continuar a ler

"Todos os jogos têm de ser uma aposta: uma aposta na qualidade, na eficácia, no rendimento e na convicção de que é possível. O jogo está marcado e não pode haver preferências. Tem de se lá estar para competir o melhor possível, acreditando que há uma eliminatória aberta", declarou.Autor de um dos golos do Benfica no triunfo da primeira mão, em casa, por 2-1, o antigo extremo lamenta a falta de eficácia dessa noite, que viria depois a precipitar um desastre no segundo embate: uma pesada derrota por 5-0 em solo germânico."Foi uma noite negra, de pesadelo, tal o caudal ofensivo apresentado ao longo do jogo, em que não conseguimos fazer mais de dois golos. Fomos para lá com um 2-1, um resultado difícil, e depois tivemos várias ausências que contribuíram para o que aconteceu. Perdemos por 5-0, não há nada a discutir", resumiu.Perante o desafio de comparar o atual Borussia com aquele que defrontou, Simões considera "muito difícil" fazer uma comparação e admite que a derrota deixou marcas."Há três ou quatro jogos ao longo da minha carreira que me marcaram negativamente: a derrota com o Manchester United, aqui, por 5-1, a derrota com o Santos, por 5-2, e por fim esta derrota por 5-0", reconheceu.Já sobre o valor real do atual Borussia, o antigo internacional luso enaltece as virtudes da formação orientada por Thomas Tuchel."É uma equipa com valor, organização, uma grande dinâmica, velocidade, talento, espontaneidade, mas isso também dá a possibilidade e a oportunidade de o adversário querer mostrar também as suas qualidades. E vai ser um jogo aberto", vincou.De acordo com António Simões, "às vezes é preciso fazer ajustamentos sem que isso minimize aquilo que é o valor da equipa. Tem de se ajustar, sem tirar nada à sua origem. A identidade é fixa, intocável".O Borussia Dortmund venceu recentemente FC Porto e Sporting, mas o conhecido membro dos Magriços de 1966 rejeita que seja uma missão do Benfica vingar os desaires dos rivais."Não é por ter ganhado ao FC Porto ou ao Sporting que vou reconhecer que estamos perante uma grande equipa. O estímulo não é por vingança, o estímulo é pelo brio", salientou.Em jeito de conclusão, António Simões deixou uma mensagem de otimismo para o embate: "Sinto que o Benfica tem possibilidades de discutir esta eliminatória, não só com dignidade, mas também com qualidade, porque tem capacidade para eliminar este Borussia Dortmund".O Benfica recebe na terça-feira o Borussia Dortmund, num jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Champions, agendado para as 19:45, no Estádio da Luz.