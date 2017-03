Continuar a ler

António Simões, que falou à margem da apresentação do filme " Eusébio - A História de uma lenda ", reconhece que o Benfica tem sentido dificuldades nos jogos com os rivais diretos, Sporting e FC Porto, mas lembrou que os encarnados são tricampeão em título."O Benfica tem tido algumas dificuldades nos confrontos diretos com os seus grandes rivaise FC Porto, mas andamos aqui à procura do tetra", assinalou o campeão europeu de 1962, em alusão aos últimos títulos conquistados.Com a receção ao FC Porto agendada para o início de abril, na 27.ª jornada, Simões entende que este clássico terá muito peso nas contas do campeonato, apesar de o Benfica visitar primeiro o Paços de Ferreira."Há muita gente que diz que não vai ser decisivo, eu acho que vai ser, sobretudo, no aspeto psicológico, de confiança, de moralização", defendeu o antigo jogador, ressalvando que antes é preciso vencer na visita ao Paços.Para António Simões, é claro que o jogo do Benfica perante o FC Porto tem a importância acrescida de estar perto do final do campeonato, o que poderá condicionar e influenciar o restante da época."[Quando os clássicos] Estão muito próximos do fim do campeonato, vão ter uma influência direta, é preciso ter a coragem de se confrontar, com a firmeza e convicção que pode por em risco tudo o que vem a seguir e risco de perder a época", acrescentou.O Benfica lidera o campeonato, com 63 pontos, mais um do que o FC Porto.Na próxima jornada, os encarnados visitam o Paços de Ferreira, enquanto os dragões recebem o V. Setúbal, antes de se defrontarem no início de abril, no Estádio da Luz.