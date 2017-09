A ‘invasão’ benfiquista a Basileia confirmou-se, com cerca de 5 mil adeptos a pintarem as bancadas do St. Jakob-Park. A festa começou horas antes nas imediações do estádio e prolongou-se durante todo o jogo, apesar da histórica goleada sofrida na Suíça. No final, jogadores e equipa técnica fizeram questão de ir junto do local onde estava situada a maior parte dos adeptos benfiquistas – estavam dispersos um pouco por todo o estádio – e foi quase em jeito de pedido de desculpas pela atuação e resultado que o grupo se abraçou antes de fazer uma vénia ao comportamento dos benfiquistas que apoiaram a equipa.

Apesar de a maioria ter aplaudido e até ‘pedido’ aos jogadores para levantarem a cabeça, nem por isso estes se livraram de ouvir alguns insultos e palavras de ordem como ‘joguem à bola’. No final, os semblantes dos jogadores eram naturalmente carregados.

Continuar a ler

Refira-se que, na altura da expulsão de André Almeida, os adeptos do Benfica que estavam junto à linha lateral atiraram objetos pirotécnicos para o relvado, cenário que poderá ser penalizador para a águia, sob alerta da UEFA neste sentido .

Jogadores do Benfica foram até bem junto dos adeptos no final

Autor: Filipe Pedras