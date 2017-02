Hélder Cristóvão é o líder de uma das equipas sensação da 2ª Liga, o Benfica B, e no sábado passado, frente ao vice-líder do campeonato, o Aves, levou a melhor (4-2) apostando em 18 jovens portugueses, e, destes, apenas um, Heriberto, não foi formado no Seixal.



Uma mensagem que, sabe Record, o próprio técnico da equipa secundária das águias fez questão de realçar perante os futebolistas, antes do encontro, reforçando, no final, que são um "orgulho" e um "exemplo" daquilo que se pretende que seja a formação do clube. Mais, os jovens têm ainda a motivação extra da proximidade que existe entre a equipa principal e a B, gerando-lhes a expectativa de que a curto prazo poderão aspirar a um lugar no topo da pirâmide.

O caminho há muito que havia sido traçado por Luís Filipe Vieira e parece que a máquina do Seixal começa a ficar oleada. Depois do bem-sucedido caso de Renato Sanches que, além de contribuir de forma decisiva na campanha do Benfica rumo à conquista do tricampeonato, ainda gerou aos cofres das águias um encaixe assinalável com a transferência para o Bayern, em janeiro foi Gonçalo Guedes a mudar-se de armas e bagagens para os franceses do PSG, após a influência conquistada no início da época.

Agora, todos sabem que a equipa principal não é uma utopia e ninguém poupa esforços para lá chegar. Provam-no os resultados: igualdade pontual com o terceiro classificado da 2ª Liga, a Académica, na sempre competitiva prova.



Gedson foi o último a entrar



O médio Gedson Fernandes, de 18 anos, foi a última aposta de Hélder Cristóvão na equipa secundária das águias. Frente ao Aves, o jogador entrou ao minuto 66 para o lugar de Romário Baldé, tornando-se no 28º elemento a figurar nas contas do técnico esta temporada. Além destes, há outros que embora já tenham integrado a convocatória ainda não tiveram a oportunidade de somar minutos, como são os casos do guardião Fábio Duarte ou do extremo Mésaque Djú.



De salientar que, deste lote de jovens, 20 são portugueses, embora alguns já tenham sido cedidos a emblemas do escalão principal do futebol português: João Carvalho representa agora o V. Setúbal e Gilson Costa mudou-se para o Arouca.