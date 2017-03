Os adeptos do Benfica não ficaram nada satisfeitos com o empate alcançado em Paços de Ferreira (0-0) e a equipa sofreu alguma contestação. Quando os jogadores entravam para o autocarro, enquanto havia adeptos a pedir autógrafos e camisolas a alguns jogadores, outros não deixaram de manifestar o seu desagrado. "Joguem à bola", ouviu-se de forma repetida por alguns benfiquistas se juntaram à zona onde se encontrava o autocarro.Já quando a equipa agradecia o apoio, no final do jogo, vários adeptos haviam criticado de forma veemente a exibição. No final da partida, os jogadores das águias dirigiram-se às bancadas como forma de agradecer o apoio recebido durante os 90 minutos, mas do outro lado não vieram só aplausos: o desagrado pelo empate que pode dar a liderança ao FC Porto ficou bem patente.

Autores: João Soares Ribeiro e Valter Marques