Dezembro promete ser um mês quente, mais um, no futebol português. O calendário da Liga NOS já tinha ditado dois clássicos (FC Porto-Benfica e Benfica-Sporting) para essa altura. Agora, ficou a saber-se que o julgamento da ação judicial dos encarnados contra Jorge Jesus, treinador dos leões, está marcado para os dias que antecedem a visita do Sporting à Luz.

As quatro sessões já têm data e estão agendadas para os dias 13, 14, 19 e 20 de dezembro, no Tribunal do Barreiro. Ora, é precisamente para 20 de dezembro, uma quarta-feira, que está previsto o Benfica-Sporting da 16ª jornada. A data está sujeita a confirmação e o dérbi lisboeta pode ser antecipado ou adiado em um dia, mas é seguro que acontecerá em cima do julgamento de Jorge Jesus.

As águias pedem 14 milhões de euros ao ex-treinador, acusando-o de ter estado a trabalhar para o Sporting durante o último mês de contrato com o Benfica, em junho de 2015. O valor, segundo explicou o clube da Luz, é "simbólico" e é uma referência ao número de adeptos que os encarnados dizem ter: um euro por cada um dos 14 milhões.

Não foi aceite na totalidade

Na audiência preliminar, em junho do ano passado, a juíza Anabela Gomes Marques tinha considerado "inepta" a petição apresentada pelo Benfica, justificando que faltavam elementos que clarificassem a ação. Os advogados do clube da Luz reformularam a petição e a ação acabou por ser aceite, embora não na totalidade. A parte em que as águias acusavam Jorge Jesus de ter copiado e utilizado "informação e segredos da SAD do Benfica" no Sporting continuou a ser considerada inepta e, por isso, não irá a julgamento, pelo menos agora.

Os advogados do Benfica também tentaram acrescentar ao processo novos dados, recorrendo a um articulado superveniente, um mecanismo legal que permite acrescentar novos factos a uma queixa inicial. Foi no final da temporada 2015/16, a primeira de Jesus ao serviço do Sporting, quando os representantes da SAD encarnada recorreram às notícias divulgadas na imprensa para tentarem mostrar que o técnico estava a preparar a temporada seguinte da mesma forma que tinha feito no final da sua passagem pelo Benfica. A juíza também rejeitou.

Agora, com as cartas todas em cima da mesa, o julgamento vai mesmo avançar. Em dezembro, no Tribunal do Barreiro, na véspera do primeiro dérbi da época.



Relação manteve a juíza



Durante o processo, o Benfica solicitou a escusa da juíza Anabela Gomes Marques, sustentando esta intenção em duas motivações: primeiro, pela forma como esta se referiu à petição inicial do clube, a qual considerou inepta; depois, pelo seu comportamento noutro processo já decidido e que envolveu os encarnados.



No entanto, o Tribunal da Relação de Lisboa considerou que as águias não tinham razão, sendo assim decidida a continuidade de Anabela Gomes Marques na liderança deste processo, apesar do pedido do Benfica em sentido contrário.



Precisamente por conta deste procedimento intentado pelo Benfica, resultou o adiamento do julgamento deste caso, inicialmente agendado para janeiro deste ano. Quase um ano depois, as partes vão defrontar-se em tribunal, em princípio, em dezembro, se o processo não sofrer novo impasse.