O CSKA Moscovo-Benfica, marcado para quarta-feira, será arbitrado pelo alemão Deniz Aytekin, que ficou famoso pela polémica atuação no Barcelona-PSG da temporada passada, que terminou com 6-1 a favor dos catalães e uma reviravolta histórica, depois da vitória francesa por 4-0 na primeira mão.

Será o terceiro jogo do juiz de 39 anos na atual edição da Champions, depois do Maribor-Spartak (1-1) e do Atlético Madrid-Qarabag (1-1).

O Sporting-Olympiacos também será apitado por um alemão, Felix Zwayer. É uma presença habitual em jogos de equipas portuguesas na UEFA. Ainda esta temporada, dirigiu o Benfica-Manchester United (0-1), depois de ter estado no FC Porto-Leicester do ano passado. Nunca apitou jogos do Sporting.

Autor: Sérgio Krithinas