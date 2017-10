Nem o árbitro Nuno Almeida nem os delegados da Liga, Ricardo Coelho e José Domingues, relataram nos respetivos relatórios a falha de comunicação que impediu o funcionamento do vídeo-árbitro a partir dos 66 minutos do Aves-Benfica de domingo.

Ao que foi possível saber, apenas Vítor Ferreira, que nesse jogo desempenhou as funções de VAR, fez referência ao incidente no seu relatório. Foi o único que o fez de forma oficial.





A falha nas comunicações do VAR com a equipa de arbitragem foi divulgada após a partida pela própria FPF, através da conta de Twitter do Projeto Vídeo-Árbitro.