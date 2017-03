O Conselho de Arbitragem da FPF nomeou o internacional João Pinheiro para dirigir o principal encontro da jornada, entre o Paços de Ferreira e o Benfica. O bracarense dirige assim o seu terceiro embate dos encarnados esta época, depois da vitória em Tondela (2-0) e da derrota em Setúbal (1-0).Seguindo o princípio de uma gestão o mais eficaz possível, o CA pretende ter os melhores árbitros disponíveis para a reta final da Liga NOS. E daí as escolhas das últimas jornadas. Por isso, e porque os jogos não são considerados de dificuldades elevada, FC Porto e Sporting não terão esta semana um internacional. Para a partida dos dragões com o V. Setúbal foi escolhido o portuense Manuel Oliveira, enquanto o encontro dos leões em casa com o Nacional terá o bracarense Jorge Ferreira.

Autor: Miguel Pedro Vieira