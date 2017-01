O Conselho de Arbitragem já divulgou os árbitros que irão apitar os encontros da próxima jornada da Liga, a 16.ª. Para o jogo 'grande', o V. Guimarães-Benfica, foi escolhido Nuno Almeida, juiz da AF Algarve sem estatuto de internacional, que irá estrear-se em partidas dos encarnados nesta temporada.

Também não-internacional e também a estrear-se num jogo do Sporting no campeonato, Bruno Esteves (AF Setúbal) foi o designado para dirigir o encontro dos leões com o Feirense. Dos três grandes, o FC Porto será o único a ter um árbitro com insígnias da FIFA neste jornada: é Artur Soares Dias, que estará em Paços de Ferreira.

Eis os árbitros da próxima jornada: Boavista-V. Setúbal João Mendes (AF Santarém) Estoril-Marítimo Fabio Veríssimo (AF Leiria) Paços Ferreira-FC Porto Artur Soares Dias (AF Porto) Tondela-Arouca Jorge Sousa (AF Porto) Moreirense-Belenenses Hugo Miguel (AF Lisboa) V. Guimarães-Benfica Nuno Almeida (AF Algarve) Nacional-Sp. Braga Manuel Oliveira (AF Porto) Rio Ave-Chaves Joao Pinheiro (AF Braga) Sporting-Feirense Bruno Esteves (AF Setúbal)

Autor: Sérgio Krithinas