Os árbitros Luís Ferreira e Vítor Ferreira vão avançar com uma queixa-crime contra José Marinho, elemento da comununicação do Benfica que apresentou na segunda-feira uma série de denúncias sobre uma alegada estrutura que influencia as arbitragens em Portugal e liderada pelo FC Porto.

Os dois árbitros foram visados na BTV como afilhados de Monteiro da Silva, presidente do Conselho de Arbitragem da AF Braga, que também foi visado pelo Benfica. "Era importante que Luís Ferreira permanecesse na 1.ª categoria. Foi o árbitro do Benfica-Boavista da época passada. Este árbitro é um dos poucos que se deixa influenciar por este novo Apito Dourado", afirmou José Marinho.





Já esta terça-feira, a AF Braga também tinha anunciado a intenção de apresentar uma queixa-crime contra os encarnados, por considerar que "o bom nome da associação foi posto em causa".

Autor: Sérgio Krithinas