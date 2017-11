A imprensa argentina avançou que Omar Alderete é um jogador que tem sido observado por responsáveis do Benfica. Neste momento, o defesa de 20 anos está cedido por empréstimo ao Gimnasia, clube no qual já atuou em oito encontros, na presente temporada.Omar Alderete, internacional pelas seleções jovens do Paraguai, está vinculado ao emblema sul-americano até junho de 2018, embora, o site 'Cielo Sports' adiante a possibilidade do Gimnasia exercer opção de compra pelo defesa.

Autor: Valter Marques